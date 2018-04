Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 16 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der italienische Öl- und Gasproduzent habe eine der niedrigsten Produktionskosten im gesamten Sektor, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings scheine dem Unternehmen dieser Vorteil verloren zu gehen. Nur in Ägypten gingen die Produktionskosten noch zurück./bek/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2018-04-20/13:49

ISIN: IT0003132476