Die Volatilität ist zurück an den Märkten und hatte im ersten Quartal 2018 ihr Revival. Ungeachtet der vorsichtigen Stimmung unter den Investoren hat sich die BB Biotech-Aktie mit einer Gesamtrendite (inklusive Dividende) von 8,8 Prozent in Schweizer Franken beziehungsweise 7,3 Prozent in Euro sehr gut geschlagen. Das Portfolio hat sich im Rahmen des Marktes seitwärts entwickelt, sodass ein Gewinn von 28 Millionen Franken (375 Millionen Franken im selben Vorjahreszeitraum) resultierte. Der Verwaltungsrat hat die Fortsetzung der Ausschüttungspolitik an der Generalversammlung vom 13. März 2018 bestätigt.

