Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Unilever NV nach Zahlen von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei in den Schwellenländern stark gewachsen, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auch in den Bereichen Haushaltsreinigung und Körperpflege habe Unilever Stärke gezeigt./ag/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2018-04-20/13:57

ISIN: NL0000009355