Die Commerzbank hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Resultate sowie der Ausblick für das dritte Geschäftsquartal dürften seine Prognosen und die Markterwartungen insgesamt erfüllen, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt werde das langfristige Potenzial der E-Mobilität für den Chipkonzern aber weiterhin unterschätzt./mis/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

