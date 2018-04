11880 Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: 11880 Solutions AG 11880 Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.04.2018 / 14:25 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Herr Rolf Hauschildt, Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 05.03.2018 im Zusammenhang mit der Überschreitung der 10%-Schwelle am 12.02.2018 über Folgendes informiert: 1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen. 2. Der Meldepflichtige beabsichtigt, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Börsenkurses und der operativen Entwicklung der 11880 Solutions AG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Der Meldepflichtige strebt eine seiner Beteiligung angemessene Repräsentanz im Aufsichtrat der 11880 Solutions AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstandes der 11880 Solutions AG wird aktuell nicht angestrebt. 4. Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. 5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Eigenmitteln finanziert. 20.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Internet: www.11880.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677069 20.04.2018

ISIN DE0005118806

AXC0154 2018-04-20/14:25