HSINCHU/TAIWAN (IT-Times) - Der Chip-Auftragsproduzent Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hat heute seine Ergebnisse für das Auftaktquartal 2018 vorgelegt und den Markt enttäuscht. Der Chip-Hersteller und größte Apple-Lieferant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., senkt seine Umsatz-Prognose...

Den vollständigen Artikel lesen ...