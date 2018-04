Bei flatex ist es bereits geschehen, bei der ING-Diba steht es bevor: Die Orderkonditionen ändern sich, und für manche Kunden wird es teurer. Die wichtigsten Änderungen in aller Kürze.Erst Negativzinsen für Privatkunden, dann erhöhte Ordergebühren vor allem bei Xetra und seit März nun auch im Geschäft mit den Börsen USA und Kanada: Die Kunden des Onlinebrokers flatex mussten in den letzten 12 Monaten mehrfach in einigen Bereichen tiefer in die Tasche greifen.Nach der Verteuerung ...

