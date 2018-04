Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Facebook von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju begründete die Zieländerung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit kleineren Änderungen im Bewertungsmodell. Die Markterwartungen an das soziale Netzwerk erschienen zu niedrig. Viele Marktakteure unterschätzten das langfristige Potenzial von Facebook, mit neuen Produkten Geld verdienen zu können./mis/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

ISIN: US30303M1027