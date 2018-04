Unterföhring (ots) - - Sky überträgt ab der Saison 2019/20 bis einschließlich 2021/22 alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 50 davon exklusiv im deutschen Fernsehen - Nur Sky bietet auch in Zukunft alle parallel stattfindenden Spiele in der exklusiven Original Sky Konferenz - Dr. Holger Enßlin: "Mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal schlägt das Herz des deutschen Fußballs auch in Zukunft bei Sky" - Neben den Satelliten- und Kabelrechten beinhaltet die Vereinbarung auch die Übertragungen via IPTV, Internet und Mobile - Zudem zeigt Sky wie bisher Highlight-Clips aller Spiele auf seinen digitalen Plattformen und berichtet über Pokalwettbewerb auf Sky Sport News HD



Unterföhring, 20. April 2018 - Sky Deutschland bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt drei weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Die neue Vereinbarung beinhaltet die plattformneutralen Rechte am Wettbewerb für die Spielzeiten 2019/20 bis einschließlich 2021/22. Damit wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen, 50 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen wahlweise auch im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigen.



Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland: "Als gemeinsamer Wettbewerb der Profis und der Amateure hat der DFB-Pokal seinen ganz besonderen Reiz. Alle Spiele, alle Tore und alle Emotionen können weiterhin nur Sky Kunden live erleben. Mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal schlägt das Herz des deutschen Fußballs auch in Zukunft bei Sky. Zusammen mit den ebenfalls verlängerten Rechten an der UEFA Champions League bleibt Sky in den kommenden Jahren die Heimat für alle Fußballfans in Deutschland."



Alle Übertragungen stehen über die Verbreitungswege Kabel, Satellit, IPTV, Internet und Mobile zur Verfügung. Mit Sky Go können Abonnenten die packenden Spiele des Traditionswettbewerbs somit auch in Zukunft unterwegs live erleben. Über das Streaming-Angebot Sky Ticket haben alle Fans die Möglichkeit, auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen tages-, wochen- oder monatsweise live dabei zu sein.



Neben den Live-Rechten aller 63 Spiele wird Sky wie bisher auch die Highlight-Clips aller Spiele auf seinen digitalen Plattformen zeigen und auf dem Free-TV Sender Sky Sport News HD über alle DFB Pokal-Partien berichten.



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



