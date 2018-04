Düsseldorf (ots) -



Mit der Panel-Diskussion "Erfolgsmodell Multichannel" bot QVC am 19. April in den Rhein Studios als offizieller Partner der Startup-Woche Düsseldorf ein ganz besonderes Highlight: Neben Ronald Käding, QVC Vice President Merchandising, begeisterte auch Stargast Ralf Dümmel, Handelsmogul und "Die Höhle der Löwen"-Investor mit spannenden Insights in die Handelswelt. Gemeinsam mit den Geschäftsführern der Startups Mio-Olio und dankebitte diskutierten die Teilnehmer über Hürden und Chancen von jungen Unternehmen beim Markteintritt. Besuchern der Startup-Woche bot das Unternehmen bei einer Tour durch die QVC TV-Studios außerdem exklusive Einblicke hinter die Kulissen.



Spannende Debatten, ein begeistertes Publikum und motivierte Gründer: Die Panel-Diskussion des digitalen Handelsunternehmens QVC und seiner Startup-Initiative QVC NEXT anlässlich der Startup-Woche Düsseldorf war ein voller Erfolg. Fast 100 Teilnehmer stellten am Donnerstagabend zahlreiche Fragen und holten sich Tipps und Anregungen in Sachen Vertrieb, Storytelling und Netzwerk. "Wir freuen uns, dass wir so viele spannende Startups und die Menschen dahinter kennenlernen durften", erklärte Mathias Bork, CEO von QVC in Deutschland. "Unser Ziel, durch solche Events Gründern den Zugang zu uns zu erleichtern, ist aufgegangen. Einzelne Gründer hatten ihre Produkte direkt dabei und konnten sie unseren Kollegen vom Einkauf noch vor Ort vorstellen. Daran wollen wir mit QVC NEXT weiter anknüpfen."



Panel-Diskussion: Ralf Dümmel plauderte aus dem Nähkästchen



Für große Begeisterung sorgte auch Ralf Dümmel. Der langjährige Handelspartner von QVC teilte seine Startup-Erfahrungen mit den Besuchern und hatte auch die ein oder andere Anekdote aus seiner Karrierelaufbahn parat. "Ich weiß, welche Stolpersteine auf junge Gründer warten", meinte der Vertriebsexperte. "Die Leidenschaft, die ich hier vor Ort bei QVC NEXT spüren konnte, spielt eine große Rolle in dem Business: Ich selbst investiere vor allem in Menschen, nicht in Zahlen." Ronald Käding, QVC Vice President Merchandising, war ebenfalls sehr beeindruckt von dem Publikum: "Das direkte Feedback der Panel-Gäste zeigt mir, wie viel Interesse, Ehrgeiz und Willen hinter vielen Startups steckt. Alles Grundvoraussetzungen, um Teil unserer eigenen Startup-Initiative zu sein."



Wie erfolgreiche Gründergeschichten aussehen können, stellten die Food- Startups Mio-Olio und dankebitte vor. Beide stammen aus der Region und waren bereits bei QVC auf Sendung, beziehungsweise haben ihren ersten Auftritt im Mai. Andrea Hadrian von dankebitte hatte sich über die QVC Next Homepage beworben und mit ihrer Manufaktur für individuelle Brotbackmischungen überzeugt.



Spannender Blick hinter die Kulissen



Unter dem Motto "Behind the screens" unternahmen interessierte Besucher zuvor eine Studiotour in den QVC Rhein Studios. Der Blick hinter die Kulissen des digitalen Handelsunternehmens wurde mit viel Begeisterung und Staunen aufgenommen.



QVC NEXT - erste Initiative für Startups



Im September letzten Jahres ist die neue Startup-Initiative QVC NEXT im Rahmen des Startups@Reeperbahn Pitches offiziell gestartet. Das Team von QVC NEXT arbeitet aktiv mit Startups zusammen, die vom breiten Knowhow und den zahlreichen Vertriebskanälen des Versandhändlers profitieren möchten. Die jungen Unternehmen werden in das Vertriebsnetzwerk von QVC eingebunden, das ihre Produkte für Millionen von Menschen erlebbar macht.



Über QVC NEXT



QVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitale Handelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kunden begeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVC NEXT wird dieses Erfolgsrezept auf die nächste Ebene geführt. Denn die Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups und unterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihre Produktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigen Erfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu den eigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionen von Menschen erlebbar gemacht werden.



