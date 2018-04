Serviceware ist an der Börse: zu 24,00 Euro ausgegeben, zu 24,005 Euro erstmals notiert. Was macht das Unternehmen mit den Erlösen? Bis 25,20 Euro stieg die Aktie zeitweise. CEO Dirk Martin zeigt sich zufrieden. Immerhin 60 Millionen Euro könne er nun investieren: in die Internationalisierung, in die Expansion, damit das Wachstum stark bleibt. Was spricht denn für Serviceware im Vergleich zur US-Konkurrenz wie ServiceNow oder Apptio?