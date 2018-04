Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Wegen schwächerer Umsätze sei im ersten Quartal mit einem Rückgang Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 3 Prozent zu rechnen, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem der starke Euro dürfte belastet haben. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen im Anschluss an das Quartal nach unten gehen werden./she/ajx Datum der Analyse: 20.04.2018

