German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Geschäftsführung beschließt Aktienrückkauf über die Börse DGAP-Ad-hoc: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf German Startups Group GmbH & Co. KGaA: Geschäftsführung beschließt Aktienrückkauf über die Börse 20.04.2018 / 15:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. +++ Ad-hoc Mitteilung +++ German Startups Group: Geschäftsführung beschließt Aktienrückkauf über die Börse Berlin, 20. April 2018 - Die geschäftsführende Komplementärin der German Startups Group GmbH & Co. KGaA, einem führenden Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 140 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, hat heute auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. März 2016 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die Gesellschaft wird im Zeitraum 1. Mai 2017 bis 15. Juni 2018 bis zu 250.000 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 500 TEUR erwerben, unabhängig davon, welcher Wert oder ob das Fristende zuerst erreicht wird. Bei Erreichung der vollen Stückzahl sind das rund 2,1% des Grundkapitals. Die noch zu erwerbenden Aktien sollen eingezogen werden. Der Aktienrückkauf erfolgt über die Börse. Die Aktienrückkäufe werden durch ein Kreditinstitut durchgeführt. Der von der Gesellschaft gezahlte Kurs darf den Xetra-Schlusskurs der letzten 10 Börsenhandelstage nicht um mehr als 5% über- oder unterschreiten. Darüber hinaus wird die Gesellschaft nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz erwerben, auf dem der Kauf erfolgt. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz auf dem Handelsplatz wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten 10 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin. Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes Mail: ir@german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft und Digitalagentur mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation beinhalten, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 37 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 20 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen knapp 90% des Werts aller 37 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus (Stand: 31.12.2017). Die 10 Fokusbeteiligungen verkörpern zwei Drittel des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups. Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: CEO Christoph Gerlinger: 'Mit dem Aktienrückkaufprogramm beginnen wir, unseren Aktionären einen Teil unserer Veräußerungsgewinne gutzubringen.' 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677193 20.04.2018 CET/CEST

