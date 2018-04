Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Jahresstart dürfte für den Konzern eher schwach verlaufen sein, da ein großer Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe sich in das zweite Quartal verschoben hat, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei er zuversichtlich, dass der Konzern seine 2018er-Ziele wird erreichen können./she/ajx Datum der Analyse: 20.04.2018

AFA0083 2018-04-20/15:47

ISIN: DE0007193500