Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vapiano auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Analyst Nikolas Mauder hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die angekündigte Kooperation mit HMSHost hervor. Diese könne zusätzliches Gewinnwachstum und Synergien generieren und zugleich die Marke stärken. Noch gebe es nicht genügend Informationen, um den geplanten Launch kleinerer Vapiano-Franchise-Restaurants an Flughäfen und Bahnhöfen zu bewerten. Vor dem Ablauf der zwölfmonatigen Testphase dürfte sich daran nicht viel ändern./she/ajx Datum der Analyse: 20.04.2018

AFA0085 2018-04-20/15:51

ISIN: DE000A0WMNK9