Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Schneider Electric von 81 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal sei angetrieben von guten Geschäften in den USA und China fast doppelt so hoch ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der Schwung aus dem ersten Quartal fortsetzen, dürfte der Konzern seine Ziele für das Gesamtjahr übertreffen./she/ajx Datum der Analyse: 20.04.2018

ISIN: FR0000121972