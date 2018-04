Siemens Healthineers: Ein Sahnehäubchen, dass jeder auf dem Schirm haben sollte

Die US-Investorenlegende Warren Buffett ist kein Fan von IPOs. Allerdings kann auch das "Orakel von Omaha" nicht immer Recht haben. Im Fall von Siemens Healthineers (WKN: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006) konnten wir erst kürzlich sehen, wie gut die Sache mit dem Börsengang laufen kann. Und dies ist erst der Anfang.

Bisher hat Siemens nur 15 Prozent der Anteile an seiner Medizintechniksparte auf den Markt geworfen. Dass man mit weiteren Anteilsverkäufen sehr gutes Geld verdienen kann, hat zum Beispiel Bayer im Fall seines Kunststoffgeschäfts Covestro gezeigt. Zudem hat die Verringerung der Beteiligung nun dazu geführt, dass Covestro in den DAX aufgenommen wurde. Ein Schicksal, das Siemens Healthineers in gar nicht allzu ferner Zukunft teilen könnte. Die MDAX-Zugehörigkeit winkt bereits in diesem Jahr. Auch sonst hat Siemens Healthineers viel zu bieten.

