Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Die weiteren Gäste sind Claus Strunz, Philipp Selldorf und Sky Experte Dietmar Hamann



- Anschließend "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" Spezial: "Jürgen Klopp @Anfield"



- "Sky90" am Montagabend außerdem mit Heribert Bruchhagen, Boris Büchler und Ewald Lienen



Am Sonntag ist bei Jörg Wontorra unter anderem der ehemalige Nationaltorhüter Uli Stein zu Gast. Mit dem HSV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld absolvierte er mehr Spiele in den oberen beiden deutschen Spielklassen als jeder andere Profi. Der gebürtige Hamburger war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in den Achtziger Jahren die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Dinos feierte. In der Gegenwart droht dem HSV jedoch der Abstieg in Liga zwei.



Die weiteren Gäste sind unter anderem Talkshow-Moderator und Journalist Claus Strunz, Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung und Sky Experte Dietmar Hamann.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ab sofort bis 12.45 Uhr



Fans der Sendung haben Grund zur Freude, denn zukünftig läuft der Fußball Talk eine Viertelstunde länger bis 12.45 Uhr. "Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



"Wontorra - der Kia Fußball-Talk" Spezial: Jürgen Klopp @ Anfield"



Anschließend um 12.45 Uhr ist erneut das Exklusiv-Interview mit Jürgen Klopp zu sehen. Vor dem Halbfinale gegen die AS Roma hatte Jörg Wontorra den Liverpool-Trainer in Anfield besucht.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend mit Illgner und Bruchhagen



Am Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr unter anderem Weltmeister Bodo Illgner in "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Der ehemalige Nationaltorhüter stand elf Jahre für den 1. FC Köln und fünf Jahre für Real Madrid zwischen den Pfosten. Außerdem ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende des HSV, Heribert Bruchhagen zu Gast. Komplettiert wird die Runde von Boris Büchler (ZDF) und Sky Experte Ewald Lienen.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg(ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



