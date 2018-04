Frankfurt am Main - Der FT EuropaDynamik (P) (ISIN DE0008478181/ WKN 847818) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an, so die Experten von FRANKFURT-TRUST.Sein Auswahlprozess beruhe auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtige. Das Portefeuille werde aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik sei ein längerfristiges Kapitalwachstum.

