Die Frühlingsrallye dauert wohl noch ein bisschen im DAX. Wenn sie denn kommt. Aber ein gewichtiges Argument haben die Investoren: Die Berichtssaison. Vor allem in den USA sind bis jetzt kaum Enttäuschungen aufgetreten. Die US-Steuerreform wirkt bei den meisten... ... Vor allem bei den US-Großbanken, sagt Johanna Claar. Rekordzahlen, die ihresgleichen suchen. Das hatten die Märkte auch so erwartet. Aber einer hatte das Überraschungspotential auf seiner Seite: Streamingdienstleister Netflix. Nicht nur weil Johanna gern Serien schaut. Sondern weil sich die Expansion auszahlt.Nur in Deutschland startete die Berichtssaison verhalten: Gleich eine Gewinnwarnung von Continental. Die Termine der Woche lassen aber auf Besserung hoffen: VW, Daimler, SAP, Deutsche Post, Deutsche Börse - alle werden berichten.Dazu Unmengen Konjunkturdaten: Müssen wir uns wegen der Inflation sorgen? Und kriegen wir schwarz auf weiß, dass sich die Konjunktur doch abschwächt?Johanna Claar und Antje Erhard blicken zurück und nach vorn in Die Woche.