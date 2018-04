Nasdaq-100 - Im Konsolidierungsmodus

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 Index vollzog in den vergangenen Tagen eine Pullbackbewegung an die Unterstützung bei 6.800 Punken, löste sich dort deutlich nach oben und erreichte den Widerstand bei 6.850 Punkten. Dort kam der Index aber nicht weiter. Gestern eröffneten die Techs sehr schwach und fielen in der Folge auch weiter zurück, wobei der kurzfristige Aufwärtstrend bei rund 6.760 Punkten angesteuert wurde.

Bleibt der Verkaufsdruck auch heute hoch und unterschreitet der Nasdaq-100 Index per Stundenschlusskurs den Aufwärtstrend, muss man mit einem Test der Unterstützung bei 6.720 Punkten rechnen. Dort verläuft auch der EMA50 Stunde, den man zuletzt als gute Orientierungsmarke für bestehende Long-Positionen nutzen konnte. Unter 6.700 Punkten würde sich das Chartbild wieder deutlicher eintrüben und ein Test des Ausbruchsniveaus bei 6.645 Punkten auf der Agenda stehen.

Auf der Oberseite müssten die Käufer es zum einen schaffen, den Widerstand bei 6.800 Punkten aus dem Markt zu nehmen, um Potenzial auf 6.850 Punkte freizusetzen. Zum anderen müsste auch diese Hürde fallen, da im Falle eines Scheiterns aus dem nochmaligen Erholungsversuch auch schnell eine Doppeltop-Trendwende entstehen könnte.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.04.2018 - 19.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 19.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

