Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Erst vor wenigen Wochen hatte die OMV die Beteiligung an zwei Offshore-Ölfeldern des staatlichen Ölkonzerns ADNOC in Abu Dhabi um 1,5 Mrd. US-Dollar bekanntgegeben.Das Golf-Emirat Abu Dhabi ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...