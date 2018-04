Winterthur (ots) -



STEWI blickt auf ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr unter der

neuen Führung von Stephan R. Ebnöther und Lorenz M. Fäh zurück.

Umsatz und Gewinn konnten seit langer Zeit erstmals wieder gesteigert

werden. Verantwortlich dafür waren insbesondere der Online-Bereich

und Export.



Der seit 1947 unter STEWI (STEiner WInterhur) geführte

Wäschehängehersteller gehört zu einer der traditionsreichsten

Produktions- und Handelsfirmen der Schweiz. STEWI, als Inbegriff für

Wäschetrocknen und Symbol für Schweizerische Qualitätsprodukte,

vertreibt seine Produkte in der Schweiz und weltweit. Alle

Einzelteile eines STEWI's werden am Firmensitz Winterthur produziert

und die Montage findet teilweise in der JVA Pöschwies statt.



Der Gründervater Walter Steiner galt bis zu seinem Tod im Jahre

2009 als Pionier für die industrielle Herstellung von rotierenden

Wäschespinnen, welche zu den 100 wichtigsten Schweizer Erfindungen

zählen. Die von der Erbengemeinschaft geführte Firma wurde per 1.

Februar 2017 an die beiden Unternehmer Stefan R. Ebnöther und Lorenz

M. Fäh verkauft, welche das Unternehmen im Sinne der Gründerfamilie

weiterführen und entwickeln.



Ein anspruchsvolles erstes Geschäftsjahr



«Wir haben die Firma am 1. Februar 2017 als Quereinsteiger

übernommen und danken insbesondere allen Mitarbeitern, Partnern und

Lieferanten für die Unterstützung und die Treue», sagt Lorenz Fäh.

Das Mitarbeiterteam wurde komplett übernommen, zwei Personalabgänge

im letzten Jahr konnten wieder kurzfristig ersetzt werden, jetzt wird

neues Personal rekrutiert. «Organisatorisch war die Firma in einem

desolaten Zustand», stellt Stephan Ebnöther fest «es gab keine

Informationen über Abläufe, keine schriftliche Arbeitsverträge mit

Mitarbeitern oder sonstige Basisdokumentationen über die Firma -

eigentlich haben wir in den letzten Monaten die Firma komplett neu

aufgebaut und dokumentiert», meint Lorenz Fäh. Die IT aus Zeiten von

MS-DOS wurde ganzheitlich ausgetauscht, eine zentrale Datenablage

eingerichtet und das ERP musste von Grund auf neu aufgesetzt werden.

«Zwischenzeitlich sind wir infrastrukturmässig topmodern ausgerüstet,

haben sämtliche Informationen digital abrufbar und alle neuesten

Anforderungen, wie ISO20022 oder VOIP, bereits umgesetzt.

Gleichzeitig wurde der gesamte Auftritt inklusive neue Website mit

Webshop erstellt. «Wir konnten sämtliche Investitionen aus dem

laufenden Cashflow finanzieren und dies wird in nächster Zeit auch so

bleiben», meint Lorenz Fäh. Als nächstes steht ein neues

Produktverpackungskonzept an und ebenfalls soll auf anfangs nächstes

Jahr die betriebseigene Kunststoffspritzgussabteilung rundumerneuert

werden.



Positiver Ausblick



Nachdem der Umsatz in den letzten Jahrzehnten um durchschnittlich

10% pro Jahr gesunken ist, konnte er im 2017 erstmals wieder erhöht

werden, gleichfalls der Gewinn. «Der Erfolg basiert grundsätzlich auf

der Rückbesinnung auf die alten Stärken und das Fokussieren auf

unsere Kernkompetenzen», meint Unternehmerkollege Stephan R.

Ebnöther. «Als ersten Schritt haben wir alle nicht selbst

hergestellten Handelsprodukte aus dem Sortiment gestrichen, was

einiges an Mut und an Überzeugungskraft gekostet hat. Gleichzeitig

haben wir den verlorenen Umsatz aus dem Handelsgeschäft

vollumfänglich mit Verkäufen von eigenen Produkten kompensieren

können, was Beleg dafür ist, dass der Strategiewechsel richtig und

notwendig war», meint Ebnöther. «Gleichzeitig haben wir enorme

Anstrengungen in der Entwicklung neuer Produkte unternommen.» Im

letzten Jahr wurde die «BlackLine» als neue Designlinie für die

Kultprodukte Libelle und Combi lanciert und die Libelle gibt es

zwischenzeitlich auch komplett in schwarzem Eloxal, was insbesondere

designaffine Käufer anspricht. «Wir werden diese positiven

Erfahrungen auf andere Produkte übertragen können und die STEWI

Farbstrategie weiterziehen. Da wir alle Einzelteile selbst fertigen,

den notwendigen Maschinenpark sowie auch die dazu nötige

Infrastruktur hier in Winterthur zur Verfügung haben, ist für uns

eine Farberweiterung sehr einfach möglich und dies ohne dass wir die

Mehrkosten auf die Produkte abwälzen müssten: es gibt nämlich

praktisch keine.» meint Lorenz Fäh, der für die Produktion

verantwortlich zeichnet. Bei der Combi Wäscheständer Linie wurde neu

das Modell Combi Mini ins Leben gerufen, welches sich im kleineren

urbanen Haushalt positioniert. Platzsparend, und in jeder Badewanne

aufstellbar. Neu angeboten werden auch zwei Wäschespinnen welche bis

auf wenige mechanische Teile aus Holz gefertigt werden. Zum einen

handelt es sich um die Retro Wäschespinne STEWI Serie1 von anno 1947

und die Edelholzvariante Oak, welche komplett aus Eichenholz in edlem

und neuem Design gefertigt wird.



Generell ist für STEWI die Kostenstruktur von Bedeutung. «Wir

konkurrenzieren einerseits mit Billigprodukten aus Fernost und müssen

den Spagat schaffen, kompetitive Preise bieten und trotzdem die

überragende Qualität von STEWI halten zu können. Wenn wir die

gewohnte STEWI-Qualität nicht mehr bieten, dann sind wir nicht mehr

DIE STEWI. Obwohl das daraus resultierende Dilemma die Tatsache ist,

dass unsere Produkte in der Regel länger als 20 Jahre halten und

somit nur selten ersetzt werden müssen. Historisch verankert ist auch

die Verfügbarkeit sämtlicher Ersatzteile bis zurück an die Anfänge

von STEWI, ebenfalls der Reparaturservice am Standort in Winterthur.

Eigentlich führt dies dazu, dass ein STEWI gar nie ersetzen muss und

wir gefordert sind, immer wieder neue Kunden zu gewinnen.», meint

Fäh.



STEWI's noch besser machen



Nach dem strategischen Entscheid, weiterhin auf den

Produktionsstandort Schweiz zu setzen und die damit verbundenen

Kostennachteile in Kauf zu nehmen, bleibt kein anderer Weg, als

weiterhin auf Qualität und Innovation zu setzen. Weil die gesamte

Branche materialtechnisch in den 70er/80er Jahren des letzten

Jahrhunderts stehengeblieben ist, stand bei STEWI das Augenmerk auf

Innovationen im Materialwahl- und Fertigungsbereich im Vordergrund.

Zusammen mit den bereits umgesetzten Neuheiten und den sich noch in

der Pipeline befindlichen Projekten wird STEWI weiter organisch

wachsen und zu alter Stärke zurückfinden.



