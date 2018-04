Philip Morris hat die Anleger mit seinen Quartalszahlen erschreckt. Der Tabakkonzern hatte zwar den Umsatz auf 6,9 Milliarden Dollar (rund 5,6 Milliarden Euro) leicht steigern können, die Analysten hatten jedoch mehr erwartet. In Zeiten, in denen der Tabakkonsum weltweit zurückgeht, galt das als Alarmsignal. Die Aktie schloss am Donnerstag an den US-Börsen mit einem kräftigen Abschlag von 16 Prozent. Kurzzeitig waren sie mit 83,50 Dollar sogar auf den niedrigsten Stand seit November 2015 gefallen.

Das ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...