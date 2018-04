20.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Petro Welt Technologies (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Petro Welt Technologies AG ist im Bereich von Öl- und Gasfelddienstleistungen hauptsächlich in Russland tätig und konnte ihre prominente Marktposition behaupten sowie den Umsatz in russischen Rubel um 3,0 % erhöhen. In Euro erhöhte sich der Konzernumsatz um 16,0 % auf 353.0 Mio. Euro und das EBITDA stieg auf 83,1 Mio. Euro (2016: 81,5 Mio. Euro). Das Konzernergebnis beträgt für das Jahr 2017 31.0 Mio. Euro, ein Anstieg um 21,6 %. Neben der internationalen...

