Eine Analyse von Henrik Becker

In meiner letzten Analyse hatte ich für die Dt. Bank kein besonders positives Bild gezeichnet. Durch den zwischenzeitlichen weiteren Abverkauf hat sich diese Prognose bestätigt und selbst das Kursziel sowie der Zeitpunkt haben sich weitestgehend meiner damaligen Lesart folgend eingestellt. Die Aktie befindet sich langfristig in einer sehr großen Korrektur und wird diesen Zustand auf absehbare Zeit auch nicht verlassen. Der Langzeitchart zeigt meine diesbezügliche Sichtweise auf. Ausblick: Aktuell noch befindet sich Welle (e) der größeren (B) in Arbeit, sodaß ein erneutes leichtes Abgleiten bis in den Bereich des 1.62 Retracements (10.58 €) nicht vollends auszuschließen ist. Zwingend wäre dieser Schritt nicht, denn das ...

