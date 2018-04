Bad Marienberg - Die geschäftsführende Komplementärin der German Startups Group GmbH & Co. KGaA, einem führenden Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 140 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, hat heute auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. März 2016 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, so die German Startups Group GmbH & Co. KGaA in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...