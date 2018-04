Beim Versuch, auf eine bestimmte Internetseite von Evotec zu gelangen, erschien aufgrund einer falschen Eingabe eine Fehlermeldung, die interessanterweise diesen Satz enthielt: "Failure is not unusual in our business" - zu Deutsch sinngemäß: Scheitern ist in unserem Geschäftsfeld nicht unüblich. Es ist eine durchaus ehrliche Ansage, die Investoren auch auf die Risiken in der Wirkstoffentwicklung hinweist. Denn eine Garantie, dass investierte Forschungsgelder in Millionenhöhe auch letztlich zum ... (Peter Niedermeyer)

