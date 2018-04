Evotec hat in den vergangenen Wochen für stetig steigende Kurse auf allerdings vergleichsweise bescheidenem Niveau gesorgt. Das Unternehmen konnte dabei die Notierungen seit Anfang Dezember ausgehend von Tiefs bei 11,65 Euro langsam auf mehr als 14 Euro und sogar zeitweise in die Nähe von 16 Euro hinaufschieben. Dabei kommt es immer wieder zu Gewinnmitnahmen, die den Wert in engen Schranken halten. Insofern sprechen Chartanalysten zu Recht von einem Aufwärtstrendkanal, in dem sich die Aktie aufhalten ... (Moritz von Betzenstein)

