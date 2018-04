Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Autor: Bernhard Haas, Wiener Privatbank. Wieder mal liegt eine geschäftige Handelswoche hinter uns. Während international vor allem die Berichtsaison in den USA und Europa für Schlagzeilen sorgte, hielten am heimischen Markt besonders die Immobilienfirmen die Investoren auf Trab. Während das (teilweise) Übernahmeangebot des US-Investors Starwood für Immofinanz und CA Immo kaum überraschte (immerhin war es bereits im Vorfeld angekündigt worden), sorgte die Übernahme von knapp über 29% an S Immo durch Immofinanz doch für das eine oder andere überraschte Gesicht.Dazu eine kurze Hintergrundgeschichte für diejenigen, die diese Saga trotz dem teilweise...

Den vollständigen Artikel lesen ...