Am 4. Mai will der Logistikkonzern an die Schweizer Börse gehen. Das Unternehmen will so 1,2 Milliarden Franken einnehmen.

In der Schweiz läuft der bisher größte Börsengang des Jahres an. Der Logistikkonzern Ceva will am 4. Mai an die Schweizer Börse SIX gehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mit dem angepeilten Erlös von brutto 1,2 Milliarden Franken will die gegenwärtig vom Finanzinvestor Apollo kontrollierte Gesellschaft vor allem die hohen Schulden abbauen und damit neue Aufträge ergattern. "Gegenwärtig hemmen uns die Schulden", erklärte Finanzchef Peter Waller auf einer Pressekonferenz. "Wir werden zu gewissen Ausschreibungen erst gar nicht eingeladen." Das Unternehmen mit über 56.000 Mitarbeitern zählt bereits Ikea, Amazon oder Volkswagen zu seinen Kunden.

Als Güterspediteur und Betreiber von Lagerhäusern ist Ceva in ähnlichen Bereichen wie Kühne+Nagel, Panalpina oder die Deutsche Post tätig.

