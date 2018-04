The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2018



ISIN

ES0130670112

US35671D8570

CH0010645932

US4627261005

CH0013841017

IT0001063210

SE0000112724

SE0000171886

GB00B1VYCH82

FI0009005987