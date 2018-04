Microsoft hat am Donnerstag erneut zugelegt. Die Aktie befindet sich direkt im Anflug auf vorhergehende Rekordhochs. Das bedeutet, jetzt ist der richtige Einstiegszeitpunkt, meinen jedenfalls charttechnisch orientierte Analysten. Denn der Wert kann über diesem Punkt widerstandsfrei nach oben laufen. Die Aktie könnte dann sogar in Richtung 100 Euro klettern, heißt es mit Blick auf das aktuelle Chartbild. Das bedeutet: Die Aktie ist derzeit in einem starken Aufwärtstrend. Nach unten wird Microsoft ... (Moritz von Betzenstein)

