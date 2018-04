MorphoSys ist in den vergangenen Tagen unter dem Strich wieder stark gestiegen. Die Aktie schaffte den Ausbruch aus einer Seitwärtsphase, musste am Donnerstag allerdings einen Rücksetzer im Umfang von 2,3 % hinnehmen. Auch am Freitag verliert die Aktie leicht an Wert. Das ändert allerdings nichts am Gesamtbild, so die Meinung. Im Einzelnen: Die Aktie verläuft im charttechnischen Aufwärtstrend. Vor allem kurzfristig sind die Signale sehr positiv, da der Wert seit Mitte Februar von damals 71 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

