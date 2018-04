Essen (ots) - Nach der Kündigung der Verträge will der Autobauer Opel seinen Händlern im Sommer ein neues Angebot unterbreiten. Das kündigte Opel-Deutschlandchef Jürgen Keller im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe) an. Keller verteidigte die Entscheidung des Autobauers zur Kündigung. "Wir müssen gewisse Grundlagen unserer Zusammenarbeit neu regeln", sagte der Opel-Deutschlandchef. "Wir werden in den nächsten Wochen sehr intensiv sprechen", sagte Keller. Es werde aber keine "Verhandlungen" mit den Opel-Händlern geben. "Wir führen keine Verhandlungen, wir sprechen", betonte der Opel-Deutschlandchef. "Und dann werden wir auf Basis dieses Austausches im Sommer dieses Jahres unseren Partnern, mit denen wir weiter zusammenarbeiten möchten, einen Vertrag anbieten."



Ziel von Opel sei es, mit beinahe allen Händlern weiterzuarbeiten, sagte Keller der WAZ. "Wir gehen davon aus, dass wir einen neuen Vertrag vorlegen werden, den die überwiegende Anzahl unserer Händler annehmen wird", erklärte der Opel-Manager. Lediglich bei zwölf von bundesweit 385 Händlern strebe Opel keine weitere Zusammenarbeit an. Der jetzige Vertrag von Opel mit den Händlern habe eine zweijährige Kündigungsfrist. Bis Ende April 2020 kann daher nach Unternehmensangaben jeder Händler in den derzeitigen Rahmenbedingungen weiterarbeiten.



