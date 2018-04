Property News

20. April 2018

"No18" wird Ankermieter am Bahnhofplatz 1 in Zürich

Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit "No18", der Premium Co-Working-Marke von IWG, International Workplace Group.

"No18" wird Ende 2019 eine Fläche von rund 4'700 m2 an einem Top-Standort gegenüber dem Hauptbahnhof Zürich anmieten. "No18", ein internationaler Workplace-Anbieter mit Club-Member-Charakter, wird an diesem zentralen Standort Premium-Büros und Co-Working-Lounges anbieten. Die PSP-Liegenschaft wird seit Juni 2017 bis Ende 2019 totalsaniert.

In der PSP-Nachbarliegenschaft am Beatenplatz (ehemals Kino ABC und Restaurant Movie) wird bekanntlich die neue Mieterin Ruby Hotels & Resorts Anfang 2021 ein Hotel mit rund 210 Zimmern eröffnen. Die ehemalige Movie-Fläche wird wiederum als eigenständiges Restaurant ausgebaut.

Der gesamte Gebäudekomplex wird an dieser erstklassigen Lage durch die laufenden Renovationen und mit den neuen namhaften Mietern stark an Attraktivität gewinnen.

IWG ist mit verschiedenen Marken bereits in diversen PSP-Liegenschaften Mieterin. So zum Beispiel am Steinentorberg 8/12 in Basel oder am Bleicherweg 10 in Zürich; ab Mitte 2018 auch im "Businesspark Richtistrasse" in Wallisellen.

PSP Swiss Property erweitert mit dieser Vermietung, welche in Zusammenarbeit mit CBRE Switzerland abgeschlossen wurde, ihre Expertise im interessanten Co-Working-Segment und ist für weitere solche Vermietungen bestens positioniert.

Weitere Informationen

PSP Swiss Property

Reto Grunder, Asset Manager · Tel. +41 (0)44 625 50 72 · Mobile +41 (0)78 852 71 71

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

IWG, International Workplace Group

Garry Gürtler, Country Manager of IWG Switzerland · Tel. +41 (0)43 508 65 37

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.2 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.2 Mrd. aus. Die 86 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

Über No18

No18 ist ein internationaler Mitgliederclub für Unternehmen mit hochwertigen Lounges, Besprechungsräumen und High-End-Arbeitsplätzen, die auf die Bedürfnisse aller Mitglieder zugeschnitten sind. No18 bietet eine angenehme Umgebung für Arbeit und Freizeit und ist ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlt - eine Mischung zwischen Arbeits- und Wohnort in einer einzigartigen und eleganten Atmosphäre. No18 kombiniert professionellen Service, viel Liebe zum Detail und modernste Technik zu einem wahrhaft bereichernden Erlebnis. Die ganzheitliche Philosophie von No18 mit dem Fokus auf Community und Wohlbefinden ermöglicht seinen Mitgliedern einen gesunden, produktiven und erfolgreichen Business-Lebensstil.

Weitere Informationen zu No18 finden Sie hier: http://www.no18.se/en/ (http://www.no18.se/en/)

Weitere Informationen zu IWG finden Sie hier: http://www.iwgplc.com/ (http://www.iwgplc.com/)

