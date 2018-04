Das Ölkartell sieht sich bei den Förderkürzungen noch nicht am Ziel. Eine Verlängerung wird wahrscheinlicher. Das stößt auf Unmut.

Mit diesem Dämpfer dürfte die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) nicht gerechnet haben: US-Präsident Donald Trump mag 10.500 Kilometer entfernt vom inoffiziellen Opec-Treffen in Dschidda sitzen. Doch das hinderte ihn nicht daran, die Partystimmung beim Ölkartell zu verderben.

Während das Kartell dank stark gestiegener Ölpreise so ausgelassen wie lange nicht ist, schimpfte Trump über Twitter: Es sehe ganz so aus, als sei die Opec schon wieder voll bei der Sache. "Obwohl es überall Rekordmengen an Öl gibt, inklusive der Schiffe auf See, sind die Ölpreise künstlich sehr hoch! Nicht gut und das wird auch nicht akzeptiert", twitterte der US-Präsident.

An diesem Freitag trifft sich ein Überprüfungskomitee der Opec und seiner Partner im saudischen Dschidda. Offiziell soll die Gruppe mit Vertretern aus den Opec-Staaten Algerien, Kuwait und Venezuela sowie den beiden Partnerländern Russland und Oman überprüfen, ob die seit 2017 laufenden Förderkürzungen eingehalten werden. Erneut hat das Komitee einen Rekord festgestellt: Die Mitglieder der Vereinbarung erfüllen die Ziele mit 149 Prozent deutlich über.

Inoffiziell wird auf dem Treffen aber auch beraten, ob und wie die Förderkürzungen über 2018 hinaus verlängert werden sollen. Seit Anfang 2017 verzichten die Opec und zehn weitere Staaten, darunter Russland, täglich auf 1,8 Millionen Barrel ihrer Förderung. Damit haben sie auf das Überangebot reagiert, das durch die großen Mengen an US-Schieferöl maßgeblich mit verursacht wurde und den ...

