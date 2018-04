Anders als die E.ON-Aktie, die seit sechs Wochen innerhalb einer engen Range konsolidiert, konnte die RWE-Aktie in den vergangenen vier Wochen jedes Mal positiv abschließen. Auch charttechnisch sieht es besser aus. So konnte die RWE-Aktie die primäre Abwärtstrendlinie sowie den 200-Wochen-Durchschnitt wieder überschreiten und seitdem über diesen Widerständen bleiben. Beides ist der E.ON-Aktie bisher nicht gelungen. Ebenso charttechnisch betrachtet könnte das nächste Kursziel in der RWE-Aktie ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...