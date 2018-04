Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen stärkt sein digitales Services-Portfolio durch die

Implementierung neuer Projekte



QIVOS, die Marketing-Technologie-Agentur, gibt die erfolgreiche

Entwicklung von zwei neuen e-Shops für Links of London auf dem

griechischen und US-amerikanischen Markt bekannt, ein Projekt, das

ihre Zusammenarbeit mit der FF Group stärkt. Der Abschluss der gerade

erwähnten Projekte integriert mit den digitalen und

e-Commerce-Implementierungsservices, die von QIVOS angeboten werden

und es wird weitere ähnliche Einführungen in unmittelbarer Zukunft

geben.



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/679524/Links_of_London_e_shops.jpg )



Die brandneuen e-Shops wurden im Rahmen der Zusammenarbeit

zwischen QIVOS und der FF Group aufgebaut und wurden von dem

erfahrenen QIVOS-Team entwickelt. Dieses Projekt ist auch das

Ergebnis von QIVOS' strategischer Partnerschaft mit Salesforce, der

#1 CRM-Plattform in der Welt, und insbesondere mit der

Salesforce-Commerce-Cloud. Diese Cloud-Plattform fungierte als Basis

für den Aufbau des Projekts und in Verbindung mit QIVOS' Wissen

wurden die neuen e-Shops für Links of London entwickelt. Sie bieten

den Benutzern in Griechenland und den USA ein einzigartiges digitales

Erlebnis



QIVOS wird in unmittelbarer Zukunft ähnliche Projekte auf anderen

Märkten abschließen, wobei beständiges Wachstum und Erweiterung

seiner Services von höchster Bedeutung sind. Das QIVOS-Team

entwickelt bereits neue Projekte mit starkem Schwerpunkt auf die

Bereitstellung von hochwertigen Services und der Entwicklung einer

ansprechenden digitalen Umgebung für die Kunden von heute.



Wie QIVOS COO, Frau Fani Charmpi, erwähnt: "Wir sind sehr stolz

auf die Entwicklung dieser zwei neuen Projekte im Auftrag von Links

of London. Die zwei e-Shops für den griechischen und

US-amerikanischen Markt sind ein Indikator für das technische

Know-how und das Ziel im Aufbau der e-Shops von QIVOS, unseren Kunden

eine neue und aktualisierte digitale Kauferfahrung mit hoher

Wertschöpfung zu bieten".



