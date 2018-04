Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG wird im Oktober 2018 auslaufendes Vorstandsmandat nicht verlängern DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Personalie Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG wird im Oktober 2018 auslaufendes Vorstandsmandat nicht verlängern 20.04.2018 / 19:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG wird im Oktober 2018 auslaufendes Vorstandsmandat nicht verlängern Berlin, 20. April 2018 - Die Vorstandsvorsitzende des biopharmazeutischen Unternehmens MOLOGEN AG, Dr. Mariola Söhngen, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie eine Verlängerung ihrer am 31. Oktober 2018 auslaufenden Bestellung zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der MOLOGEN AG nicht beabsichtigt. Die MOLOGEN AG beginnt umgehend mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Im Rahmen einer möglichen Übergangszeit bis zur Bestellung eines möglichen weiteren Vorstandsmitglieds und Vorstandsvorsitzenden wird der verbleibende Vorstand die Aufgaben gemeinsam verantworten, wodurch die Kontinuität gewährleistet wird. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Kontakt Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38 Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50 investor@mologen.com Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben. 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOLOGEN AG Fabeckstraße 30 14195 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 841788-0 Fax: 030 / 841788-50 E-Mail: presse@mologen.com Internet: www.mologen.com ISIN: DE0006637200 WKN: 663720 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677263 20.04.2018 CET/CEST

ISIN DE0006637200

AXC0244 2018-04-20/19:14