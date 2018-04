Insgesamt 100 Millionen Kunden möchte BMW im Rahmen der Zusammenarbeit mit Daimler für den Carsharing-Dienst bis 2025 erreichen. Das klingt nach einer Mammutaufgabe und nimmt deutlich größere Dimensionen an als die vorherige Zusammenarbeit von BMW mit dem Autovermieter SIXT. Dieses Joint-Venture war zwar auch erfolgreich, aber richtete sich vor allem an Kunden in Deutschland. BMW und Daimler sind nun auf der Suche nach einem Partner in den USA und in China, um auch auf diesen Märkten präsent ... (Johannes Weber)

