Wirecard hat in dieser Woche einen neuen Rekord aufgestellt. Die Aktie schaffte mit über 110 Euro einen neuen Bestwert, der am Freitag nicht ganz gehalten werden konnte. Chartanalysten sprechen von einer normalen Reaktion, da Gewinnmitnahmen einsetzen, die den Wert wie hier zu sehen, kurzfristig wieder etwas zurückwerfen. Dennoch: Der Aufwärtstrend ist zumindest aus Sicht der Chartanalysten annähernd perfekt. Die Aktie ist nach einer Short-Attacke vor etwa vier Wochen wieder zurück in der Erfolgsspur ... (Frank Holbaum)

