Tesla konnte auch am Freitag die Märkte wieder überraschen. Der Kurs schaffte ein kleines Comeback zumindest in die Zone, von der aus die Werte in den kommenden Wochen wieder in den charttechnischen Aufwärtstrend starten könnten, so die Meinung von Chartanalysten. Dann sei auch ein Ausbruch um 30 oder gar 40 Euro möglich. Im Detail: Die Aktie hat am Freitag ein Plus von fast 2 Euro geschafft. Wichtiger indes war der Umstand, dass damit auch die Grenze von 240 Euro erneut geknackt wurde. Dies ... (Frank Holbaum)

