Alibaba hat am Freitag minimal an Wert verloren, was nach Meinung der Chartanalysten jedoch kein Beinbruch ist. Denn die Aktie könne sich immer noch relativ schnell auf den Weg zur wichtigen Obergrenze von 150 Euro aufmachen. Gelingt dies, würde sich der aktuelle Trend klar fortsetzen. Die Kurse sind derzeit in einem charttechnischen Seitwärtstrend unterwegs, der allerdings mittelfristig noch immer als Aufwärtstrend verstanden werden muss. Dabei würden zwischen 150 und 160 Euro schnell Chancen ... (Frank Holbaum)

