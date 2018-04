In Russland haben erste Unternehmen wegen der US-Sanktionen um ihre Verstaatlichung gebeten.

Mehrere russische Unternehmen haben wegen der Folgen amerikanischer Sanktionen die Regierung in Moskau um Liquiditätsspritzen in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro gebeten. Zu den Firmen zähle auch der weltweit zweitgrößte Aluminiumproduzent Rusal, zitierte die Agentur Interfax Finanzminister Anton Siluanow am Freitag. Für einige Unternehmen sei eine "vorübergehende Verstaatlichung" eine Option, nicht aber für Rusal. Namen nannte Siluanow nicht. Die Regierung könne russischen Unternehmen, die von US-Sanktionen betroffen sind, Liquidität zur Verfügung stellen, sagte Siluanov laut TASS. "Eine Reihe von Unternehmen bat um Unterstützung in der Liquiditätsform. Ich denke, dass die Promsvyazbank Unterstützung leisten kann. Die Unterstützung kann in Form von Vorfinanzierungen erfolgen", sagte der Minister. Die Hilfe könne auch in Form von staatlichen Beschaffungen geleistet werden, fügte er hinzu. Unternehmen forderten "einen erheblichen Betrag, etwa 100 ...

