Vorstandswoche-Favorit Wacker Neuson präsentierte starke Zahlen für 2017. Umsatz: Plus 13 %. Die EBIT-Marge: 8.6 %. Nettogewinn: 87.5 Mio. Euro. CEO Martin Lehner konnte bei unserem Besuch auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt den zweithöchsten Gewinn in der Firmengeschichte präsentieren sowie einen Rekordumsatz und Rekord-EBIT. Der Anbieter von Baugeräten und Kompaktmaschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...