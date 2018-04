Volle Kraft voraus am KMU-Anleihen-Markt. In der Kalenderwoche 16 (KW16) herrscht wieder einmal Hochbetrieb am Anleihen-Markt, so befindet sich etwa seit dem 19. April die neue EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3) in der Zeichnungsphase. 5,50% Zinsen p.a. bietet das Immobilienunternehmen den Anlegern bei halbjährlicher Zinszahlung und fünf Jahren Laufzeit. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 24. April 2018.

Die Metalcorp Group B.V. hat ihre 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22 in dieser Woche um 30 Millionen Euro auf nunmehr 80 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren wurde das Maximalvolumen von 30 Millionen Euro vollständig gezeichnet. Die Einbeziehung der neuen Anleihen in die laufende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am 24. April 2018 erfolgen. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 noch bis Mitte Mai ein Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe an. NZWL-Chef Dr. Hubertus stand dem Anleihen Finder Anfang dieser Woche Rede und Antwort.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick

Die ABO Wind AG steht vor der Begebung einer Wandelanleihe (WKN A2G8UZ) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Wandelanleihe bietet dabei 3,0% Jahreszins bei einer zweijährigen Laufzeit und kann ab Montag, den 23.04.2018, gezeichnet werden. Anleger können dann jeweils im Oktober im Verhältnis 1:1 Anleihen in Aktien umtauschen.

Auch der Projekt-Entwickler PNE WIND AG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Der Zinssatz liegt innerhalb einer Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. CEO Markus Lesser im Gespräch mit dem Anleihen Finder: "Wir setzen mit unserer Finanzierungsstrategie jetzt noch stärker als in der Vergangenheit auf einen breiten Mix unterschiedlicher Instrumente. Entsprechend haben wir mehrere Finanzierungsoptionen geprüft ...

