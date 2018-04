Aktionäre des Energieriesen Gazprom (WKN:903276) leiden wieder einmal unter dem Russland-Risiko. Was da los ist und auf was man sich bei Gazprom noch verlassen kann, erfährst du hier. Der Kurssturz, der keiner ist Gerade bei Wertpapieren aus weniger internationalen Finanzmärkten ist es oft gar nicht so einfach, zu wissen, woher ein Kurssturz wirklich kommt. So hat die Gazprom-Aktie Anfang April einen ziemlich heftigen Kurssturz erlebt, der allerdings viel mit dem Absturz des russischen Rubels zu tun hatte. Es sollte bei Kursstürzen von Schwellenländer-Aktien immer überprüft werden, ob es hier einfach eine große Veränderung im Wechselkurs gab, besonders da die ...

