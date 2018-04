Vor knapp fünf Jahren brachte Siemens die Lichttochter Osram an die Börse. Der DAX-Konzern verschenkte die Aktien damals an seine Anleger per Spin-off und war froh, das ungeliebte und schwierige Lichtgeschäft loszuwerden. Ohne die Mutter im Rücken hat sich Osram jedoch überraschenderweise glänzend entwickelt. Konzernchef Olaf Berlien hat einen tiefgreifenden Umbau eingeläutet, der auch künftig für starke Geschäfte sorgen dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...