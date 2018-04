Nordkorea scheint nicht nur diplomatisch softere Wege einzuschlagen. Auch das Image soll offenbar weicher werden.

Im Bemühen um ein besseres Renommee seiner autoritären Regierung verfolgt Kim Jong Un offenbar eine neue Strategie: Er rückt die Frauen in seinem Leben ins Rampenlicht. In den vergangenen Monaten teilte der nordkoreanische Machthaber immer häufiger die Bühne mit seiner jüngeren Schwester, die als Botschafterin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang plötzliche Berühmtheit erlangte, und seiner jungen Frau, einer ehemaligen Sängerin.

Sie soll laut Medienberichten aus Seoul auch beim bevorstehenden Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In am 27. April anwesend sein. Pjöngjang scheint nicht nur diplomatisch softere Wege einzuschlagen - in der Nacht zu Samstag verkündete die nordkoreanische Regierung, ihr Atom- und Raketenprogramm ausgesetzt zu haben - auch das Image soll weicher werden. Indem Kim der Welt ein sanfteres Gesicht präsentiert, ändert sich auch die Optik seines Regimes.

Ohne Zweifel dürfte er zwar immer der Star der Show bleiben. Die größeren Rollen für seine Schwester Kim Yo Jong und seine Frau Ri Sol Ju sind aber Teil einer Charmeoffensive des Diktators.

Mehrere Gipfeltreffen im eigenen Land und diplomatische Schachzüge trugen jüngst dazu bei, Kims internationales Profil zu stärken - und denn waren stets Frauen an seiner Seite. Ri etwa begleitete Kim auf seiner Überraschungsreise nach China im vergangenen Monat zu einem Treffen mit Präsident Xi Jingping, wo sie mit ihrem stilvollen Äußeren auffiel. Im Anschluss an das Treffen mit Moon will Kim im Mai oder Juni mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen - Ris Begegnung mit der amerikanischen First Lady Melania Trump wäre nicht ausgeschlossen.

Andererseits ist für einen so exponierten Auftritt möglicherweise noch nicht die Zeit reif. Denn zum Konzept ...

Den vollständigen Artikel lesen ...